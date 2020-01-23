США ужесточат правила выдачи виз беременным с 24 января

Вашингтон с 24 января намерен ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам. Об этом сообщает агентство Associated Press, чьи сотрудники получили доступ к соответствующим документам, распространенным среди работников Госдепа.

В материалах указано, что, имея дело с запросом на визу от беременной женщины, американские дипмиссии теперь будут оценивать, является ли намерение родить в США основной целью ее поездки. Если это намерение будет признано таковым, то запрос на визу будут рассматривать в том же порядке, как и от иностранцев, желающих получить в США медицинские услуги. Тогда беременным, запрашивающим визу, помимо всего прочего, нужно будет подтвердить намерение получить медобслуживание, а также наличие средств, достаточных для его оплаты.

Официально информацию о новых правилах Госдеп представит в четверг, в пятницу они должны вступить в силу сообщают источники агентства.

Напомним, ранее издание Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте сообщил, что подобные меры продиктованы национальной безопасностью США, а также криминальной деятельностью, связанной с так называемым "родильным туризмом". При этом нет точных данных о детях, появившихся на свет в Соединенных Штатах в результате подобной практики. Предполагается, что речь может идти о 33 тысячах младенцев ежегодно.