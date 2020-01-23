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23.01.2020 17:08
Рубрика: Власть

Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia

Текст: Диана Ковалева

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в ходе зимней сессии намерена поднять вопрос дискриминации Sputnik Estonia. Об этом заявил глава делегации и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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"Мы планируем информировать докладчика (ПАСЕ - прим. "РГ") и других коллег по поводу дискриминации Sputnik Estonia, по поводу нарушения прав журналистов на Украине", - рассказал Толстой на брифинге.

Напомним, что зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 31 января. На второй день заседаний ассамблея планирует рассмотреть доклад своего комитета по культуре, науке, образованию и СМИ. В докладе под названием "Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе" за авторством британского делегата лорда Джорджа Фоулкса Москву обвиняют в преследовании и запугивании журналистов. Документ также призывает ПАСЕ решить проблему насилия в отношении сотрудников СМИ.

По словам Толстого, доклад составлен на основании "абсолютно лживых и необъективных данных" "лондонской платформы" по поддержке безопасности журналистов, которая была создана решением Комитета министров Совета Европы 19 ноября 2014 на неконсенсусной основе. Работа комиссии спонсируется определенными антироссийскими силами, а потому Москва ее не признает и не считает возможным вносить поправки в этот документ, отметил Толстой. Парламентарий также заявил, что российская делегация будет голосовать против документа как на заседании комитета, так и на заседании ассамблеи. "Потому что мы никогда не будем поддерживать решения, принятые без участия России на основании необъективной информации о ней", - заметил политик.

Фото: iStock
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По его словам, российская делегация также намерена поднять вопрос о нарушении прав русскоязычного населения Украины, которому, согласно новому закону "Об образовании", сильно урежут обучение на родном языке. Кроме того, делегация РФ предложит ПАСЕ принять декларацию об осуждении разрушения памятников героям Второй мировой войны, которые сегодня сносят, в частности, в некоторых странах Восточной Европы.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Эстонии пригрозили возбудить против журналистов Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня". Свои действия официальный Таллин обосновал санкциями Евросоюза против генерального директора организации Дмитрия Киселева.

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