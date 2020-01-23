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Рубрика: В мире

Трамп первым из американских президентов посетит митинг против абортов

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

В США Дональд Трамп станет первым президентом, который примет участие в митинге противников абортов. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Фото: Reuters.
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Она уточнила, что речь идет о "Марше за жизнь", который состоится в пятницу, пишет ТАСС. Сам хозяин Белого дома разместил на своей странице в Twitter сообщение от организаторов марша, прокомментировав его: "Увидимся в пятницу". "Марши за жизнь" ежегодно проходят в Вашингтоне в январе. Они собирают сотни тысяч участников.

Отметим, что в США право на аборты активно оспаривается церковью и консервативными слоями общества. Ряд политиков не оставляет надежды добиться пересмотра принятого Верховным судом в 1973 году решения, подтвердившего право женщин на прерывание беременности. В США врачи и клиники, которые делают аборты, регулярно подвергаются пикетированию, угрозам и нападениям.

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