Трамп пожаловался на несправедливое отношение ВТО к США

Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо обращалась с Соединенными Штатами на протяжении многих лет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду на пресс-конференции по итогам поездки на Всемирный экономический форум.

По его словам, несправедливым отношением ВТО к Вашингтону пользовались развивающиеся страны, и в результате Китай оказался на том месте, где он сейчас находится. Трамп также подчеркнул, что делегация ВТО во главе с ее гендиректором в ближайшее время может посетить США. "Мы собираемся сделать нечто значимое", - цитирует ТАСС американского лидера.

Ранее президент США уже не раз критиковал ВТО. Он также заявлял о готовности выйти из организации, если она не улучшит свою работу. По мнению Трампа, ВТО на протяжении многих лет предоставляла преференции Китаю.