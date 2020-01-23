Новости

Трамп пожаловался на несправедливое отношение ВТО к США 05:37
США объяснили необходимость присутствия своих войск в Сирии 05:14
Президент США побил свой рекорд по числу постов в Twitter 04:47
В Южно-Сахалинске оставленный без присмотра ребенок утонул в ванне 04:40
В Китае число инфицированных коронавирусом превысило 570 человек 04:34
В Якутии возбуждено дело о массовом отравлении в спортшколе 04:22
На Дальнем Востоке массово «заминировали» детские сады 04:20
В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц 04:15
Пушков посмеялся над намерением "полунищей" Украины вступить в ЕС 04:14
Трамп первым из американских президентов посетит митинг против абортов 04:04
На Камчатке вулкан Ключевской дважды за сутки выбросил пепел 03:55
США упрекнули КНР в медлительности касательно мер против коронавируса 03:47
ООН выделила 10 миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке 03:34
Аэропорт Митига в Триполи приостановил работу 02:59
Мишустин назначил Пархоменко врио главы Росздравнадзора 02:14
Вероника Скворцова назначена главой ФМБА 01:50
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда 01:47
Высоту орбиты МКС скорректируют в два этапа 01:31
В Калифорнии четыре человека погибли при крушении небольшого самолета 01:06
В Харькове снова появится проспект Жукова 01:03
Помпео назвал Украину "огромным торговым партнером" США 00:44
Британские депутаты утвердили законопроект о Brexit 00:14
ФАС назвала сроки предустановки российского ПО в гаджетах 22.01.2020
Работа московской лаборатории приостановлена после решения WADA 22.01.2020
На Украине возбудили дело из-за драки депутата с посетителем кафе 22.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
23.01.2020 05:37
Рубрика: В мире

Трамп пожаловался на несправедливое отношение ВТО к США

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо обращалась с Соединенными Штатами на протяжении многих лет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду на пресс-конференции по итогам поездки на Всемирный экономический форум.

Фото: Evan Vucci/AP Photo
США и Китай подписали первый пакет документов по торговому соглашению

По его словам, несправедливым отношением ВТО к Вашингтону пользовались развивающиеся страны, и в результате Китай оказался на том месте, где он сейчас находится. Трамп также подчеркнул, что делегация ВТО во главе с ее гендиректором в ближайшее время может посетить США. "Мы собираемся сделать нечто значимое", - цитирует ТАСС американского лидера.

Ранее президент США уже не раз критиковал ВТО. Он также заявлял о готовности выйти из организации, если она не улучшит свою работу. По мнению Трампа, ВТО на протяжении многих лет предоставляла преференции Китаю.

В мире США В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных в Санкт-Петербурге
Возможности системы ПРО Москвы раскрыли в Минобороны
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу