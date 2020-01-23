Видео: Путин принял участие в открытии "Свечи памяти" в Иерусалиме

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия монумента "Свеча памяти" в Иерусалиме. Монумент посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.

На стеле были размещены два символа: петербургский - это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря. В основании памятника заложена капсула с землей Пискаревского мемориала. Инициатива создания монумента стала результатом диалога представителей правительства Петербурга с руководством израильского Союза ветеранов Второй мировой войны.