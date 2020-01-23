Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая

Ни Ростуризм, ни Роспотребнадзор до сих пор не выпускали рекомендаций воздержаться от поездок в Китай из-за выявленного в стране коронавируса, за исключением города Ухань. А потому и неудивительно, что спрос на путевки на популярный у россиян пляжный остров Хайнань остается стабильно высоким, пишет KP.Ru.

В то же время туроператоры призывают россиян к некоторым простым предосторожностям, которые могут им сделать отдых на китайских курортах более безопасным.

В частности, туристам не советуют посещать рынки, где продают животных, мясные и морепродукты. Пищу употреблять только термически обработанную, а воду пить - бутилированную. Все это - как следует вымыв руки. От посещения зоопарков и культурно-массовых мероприятий с привлечением животных лучше воздержаться. На улице рекомендуется использовать индивидуальные медицинские маски. Однако если человек почувствует первые признаки заболевания, его просят сразу же обращаться за квалифицированной медпомощью, а не заниматься самолечением.

Отметим, что зимние поездки в Хайнань остаются одними из самых привлекательных с точки зрения цены. Стоимость 12-дневных туров начинается с отметки в 33 тысячи рублей.