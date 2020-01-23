Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Наиболее вероятный первоисточник китайского коронавируса выявили местные ученые: генетический анализ показал, что он он мог произойти от летучих мышей. Результаты опубликованы в Journal of Medical Virology.

ВОЗ обозначила новый коронавирус как 2019-nCoV. В публикации говорится, что многие из пациентов контактировали с большим количеством диких животных на оптовом рынке, где помимо морепродуктов продавались также домашняя птица, летучие мыши, змеи.

Ученые пишут, что 2019-nCoV с большой долей вероятности является рекомбинантным вирусом, возникшим между коронавирусом летучей мыши и другим, пока неизвестным по происхождению. Промежуточным звеном были верблюды и гималайские циветы, хищные млекопитающие, обитающие в Индии и Юго-Восточной Азии. К человеку он попал от змей.

Как пишет РИА Новости, носителями этого коронавируса, по всей видимости, были ленточный крайт и кобра: в дикой природе они часто охотятся на летучих мышей. Они продавались на том самом оптовом рынке в Ухани, который стал центром распространения вируса. Сейчас рынок закрыт, проведена дезинфекция, вследствие чего отследить источник и пути заражения очень сложно. Однако результаты исследования могут быть полезны для разработки лечения против нового коронавируса.