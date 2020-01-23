Украина отдаст железную дорогу в управление Германии на 10 лет

Киев планирует на 10 лет отдать свою железную дорогу в управление Германии. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу", - сказал премьер во время "Украинского завтрака" в Давосе.

Напомним, что в среду министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn. Гончарук охарактеризовал этот альянс как "логическое продолжение плана реструктуризации "Украинских железных дорог", анонсированное президентом Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года.

Однако, по словам Гончарука, соглашение не предполагает аренду или продажу украинских железных дорог.