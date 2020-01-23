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Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью

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    23.01.2020, 17:20
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/noechonet Фото: twitter.com/noechonet
Фото: twitter.com/noechonet

Умер бывший барабанщик немаловажной нью-йоркской панк-хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью. Об этом сообщает Heavy.com. Некролог опубликован также в официальном аккаунте коллектива в Facebook..

"Винни был любим. Мы любили его, и его любили все, где бы мы ни появлялись. Винни тоже любил людей. И нес свет своей музыкой, когда выступал с NRSV, Warzone, Grey Area, KYI, SSSP и многими другими группами. Винни был личностью и единственным из тех, кого мы когда-либо знали, фронтменом-барабанщиком. Мы никогда тебя не забудем. Покойся в мире, брат Винни", - сказано в нем.

Причина смерти не названа.

Kill Your Idols были активны с 1995 по 2007 годы, дебютный альбом выпустив в 2000-м. После участники группы не оставили индустрию, влившись в составы других коллективов. В частности, басист Майк Де Лоренцо и Вэлью основали ой!-хардкор ВИА Skinheads Still Scare People.

Ранее сообщалось, что умер барабанщик и автор песен легендарных Rush Нил Пирт.

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