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23.01.2020 15:21
Рубрика: Общество
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В Азербайджане не хватает преподавателей русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
Эксперты заявили об острой нехватке педагогов русского языка в Азербайджане. И самый большой дефицит - это русисты для старших классах. При этом цифры статистики говорят о колоссальном интересе к "великому и могучему": 140 тысяч учащихся в 343 школах страны осваивают программу на русском языке.
Фото: Buyerlerdeqalardim/wikipedia.org Фото: Buyerlerdeqalardim/wikipedia.org
Фото: Buyerlerdeqalardim/wikipedia.org

Специалисты отмечают, что в данный момент в полной мере квалифицированными педагогами укомплектованы лишь начальные классы.

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Также, по словам председателя Центра образования "XXI век" Этибара Алиева, русскоязычный ученик начинает ощущать сложности с обучением уже и в средней школе. Многие учителя-носители языка покинули страну или вышли на пенсию. Из-за дефицита кадров занятия по химии, физике и биологии ведут педагоги, плохо владеющие русским языком. Из-за этого страдает качество преподавания.

Как сообщает Sputnik, сегодня количество детей, обучающихся в русском секторе, составляет 17% от общего числа школьников Азербайджана. Между тем численность русскоязычных классов достигает 35-40 человек. С 2019 года в стране стали принимать в русские классы лишь тех детей, которые хорошо владеют русским языком, однако повышенный спрос сохранился.

К слову, родители первоклассников считают, что качество преподавания в русском секторе выше, кроме того, учащимся проще поступить в престижный вуз и найти хорошую работу.

Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве

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