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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре объяснили, почему нормальной погоды становится все меньше

Текст: Ольга Игнатова
За последние 25 лет количество опасных явлений увеличилось в два раза. И это касается нашей страны, рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне был опубликован релиз Всемирной метеорологической организации (ВМО), в котором, в частности, говорится об увеличении количества опасных явлений на планете. "К сожалению, в 2020 году и в грядущие десятилетия мы ожидаем большое количество экстремальных явлений погоды, обусловленных рекордно высокими уровнями удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере", - отметил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Фото: RobertHoetink / iStock
Почему климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в мире

В то же время, по словам Вильфанда, в России в этом году не прогнозируется увеличение количества опасных явлений. "Этот процесс не монотонный, - отмечает климатолог. - Может быть в один год больше опасных событий, а в другой - меньше. Например, в 2019 году опасных явлений было все-таки меньше, чем в 2018 году. Процентов на 5-10. Можно говорить точно лишь о тенденции, что в целом от десятилетия к десятилетию их становится больше".

Почему это происходит? Из-за потепления климата увеличивается энергия приземного слоя воздуха и энергия атмосферной циркуляции. И это приводит к взрывным процессам. Потому что в разных регионах эта энергия распределяется неравномерно, объясняет Вильфанд. И где-то начинается сильная засуха, а где-то выпадают интенсивные осадки, смывая все на своем пути. Например, в горах начинаются быстрые паводки. Увеличивается количество волн тепла и волн холода, которые очень опасны для человека. "И в целом количество этих явлений, повторюсь, увеличивается. Нормальной погода все меньше, а экстремальной становится все больше и больше", - подчеркивает Вильфанд.

Выход только один - адаптироваться. Например, частые переходы через ноль ведут к разрушению дорог. Поэтому нужно класть асфальт, который выдержит такое напряжение. "Количество снега увеличивается в северных регионах, значит нужно делать новые крыши, которые выдержат это количество. Если идет деградация почв, надо найти наилучшие химикаты, которые будут препятствовать этому процессу. К сожалению, это неизбежные процессы, к которым нужно быть уже сейчас готовыми", - добавляет климатолог.

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