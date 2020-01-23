В Граце извинились перед фигуристами за отсутствие горячей воды в отеле

Организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце, извинились перед участниками за отсутствие горячей воды в официальном отеле, где проживают спортсмены.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которая, как и несколько других ведущих федераций, обратилась в Международный союз конькобежцев (ИСУ) с просьбой разъяснить ситуацию.

- В официальном ответе сообщается, что организаторы чемпионата Европы в Граце приносят свои извинения представителям федераций и спортсменам, которые живут в официальном отеле, - говорит в сообщении на сайте ФФККР. - Переместить такое количество людей в другие гостиницы города в данный момент не представляется возможным, так как все отели Граца заняты из-за большого наплыва туристов. Вместе с тем организаторы чемпионата Европы предложили несколько способов решения проблемы.

Напомним, что о проблемах с горячей водой рассказывали наши парники Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, которые идут третьими после короткой программы, и танцоры Александра Степанова - Иван Букин, которые занимают промежуточное четвертое место.