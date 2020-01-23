В Gucci опровергли, что Гудков стал амбассадором бренда в России

На презентации фильма "Марафон желаний" бывший участник КВН и популярный шоумен Александр Гудков рассказал, что стал первым официальным представителем Gucci в России. Новость быстро разлетелась по СМИ, однако знаменитый модный дом эту информацию опроверг.

В российском офисе бренда отметили, что Гудков является другом Дома, но никак не официальным представителем. На самом деле амбассадора у компании два: Алессандро Микеле и Марко Биццари.

- Но Саша, действительно, стал первой российской звездой, которую пригласили на показ Gucci, - цитирует слова представителя модного дома издание The Blueprint.

Тема о сотрудничестве "главного русского фрика" и Gucci, напомним, стала набирать обороты после того, как комик опубликовал целую серию фото с недавнего показа бренда в Милане.

Сам Гудков в итоге назвал свое высказывание шуткой, посетовав, что никто из журналистов этот момент уточнять не стал.