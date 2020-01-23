В Израиле отказ Зеленского приехать на форум по Холокосту вызвал недоумение

В мемориальном комплексе Яд Вашем в Израиле рассказали о том, что у них вызвал недоумение внезапный отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста. Отмечается, что об изменении планов президент сообщил непосредственно в день проведения мероприятия.

"Сегодня утром президент Украины объявил об отказе участвовать в церемонии на том основании, что уступает место выжившим в Холокосте. Президенту было объяснено, все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы, и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. В таких условиях его (Зеленского - прим. "РГ") решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг сделан в день проведения мероприятия под названием "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса, распространенном среди журналистов.

По словам председателя правления Яд Вашем Авнера Шалева, еще утром Зеленский намеревался приехать, и до сих пор не понятно, почему он передумал.

Сейчас украинский лидер с рабочим визитом находится в Израиле, где, по его собственным словам, намеревался принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения немецкого концлагеря в Освенциме. При этом, как рассказал президент в интервью газете Times of Israel, выступать на мероприятии с речью он не собирался. Однако ранее в четверг Зеленский сообщил, что вообще не пойдет на форум, но примет участие во всех остальных предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с израильскими президентом, премьер-министром и спикером Кнессета (парламента).

По словам Юрия Ушакова, помощника президента РФ Владимира Путина, Киев запросил встречу Зеленского и с российским лидером в ходе визита в Израиль. Однако, как заявил сам Зеленский, он не уверен, что у него состоится встреча с Путиным.