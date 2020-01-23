В Калифорнии четыре человека погибли при крушении небольшого самолета

Небольшой самолет потерпел в среду крушение недалеко от аэропорта города Корона в Калифорнии. По данным очевидцев, воздушное судно при взлете налетело на ограждение, перевернулось и загорелось.

Предполагается, что пилот не успел затормозить перед концом взлетно-посадочной полосы. В результате погибли четыре человека, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Press-Enterprise.

Управления полиции и пожарной охраны подтвердили катастрофу, но не число жертв. Они также распространили фотографии спасательной операции, на которых видны обломки самолета. По заявлению пожарных, загорелось около 300 литров топлива.