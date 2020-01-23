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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае борются с распространением эпидемии коронавирусной пневмонии

В Ухане 23 января приостановлено авиасообщение и работа общественного транспорта, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Горожан призвали не покидать город без особых причин. Эта решительная мера, принятая Китаем на основе анализа и понимания эпидемической ситуации, преследует цель пресечь передачу вируса, предотвратить распространение болезни, защитить безопасность и здоровье людей и поддержать здравоохранение во всем мире.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Эпидемия коронавирусной пневмонии в Ухане непрерывно распространяется. По состоянию на вечер 22 января в 25 районах континентального Китая был зафиксирован 571 случай заражения пневмонией нового типа, в Сянгане, Аомэне и Тайване - 3 случая, в других странах - 6. Подавляющее большинство заболевших находилось в Ухане. Выбор, стоящий перед китайским правительством, был труден, но ясен: чтобы предотвратить разрастание эпидемии, распространение вируса должно быть немедленно заблокировано.

Ухань является крупнейшим транспортным узлом в центральном Китае, и временное закрытие его внешних каналов не было простым решением. Но китайское правительство приняло это решение, потому что борьба с распространением вируса является главным приоритетом в настоящий момент, а защита жизни и здоровья людей важнее всего остального.

Самый важный для китайцев день - праздник Весны - в этом году совпал с необычайными обстоятельствами. Но сплоченный китайский народ обязательно сумеет справиться с эпидемией.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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