В Китае борются с распространением эпидемии коронавирусной пневмонии

Эпидемия коронавирусной пневмонии в Ухане непрерывно распространяется. По состоянию на вечер 22 января в 25 районах континентального Китая был зафиксирован 571 случай заражения пневмонией нового типа, в Сянгане, Аомэне и Тайване - 3 случая, в других странах - 6. Подавляющее большинство заболевших находилось в Ухане. Выбор, стоящий перед китайским правительством, был труден, но ясен: чтобы предотвратить разрастание эпидемии, распространение вируса должно быть немедленно заблокировано.

Ухань является крупнейшим транспортным узлом в центральном Китае, и временное закрытие его внешних каналов не было простым решением. Но китайское правительство приняло это решение, потому что борьба с распространением вируса является главным приоритетом в настоящий момент, а защита жизни и здоровья людей важнее всего остального.

Самый важный для китайцев день - праздник Весны - в этом году совпал с необычайными обстоятельствами. Но сплоченный китайский народ обязательно сумеет справиться с эпидемией.