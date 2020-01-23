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Рубрика: В мире

В Китае число инфицированных коронавирусом превысило 570 человек

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил в четверг, что число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек. Сейчас 95 заболевших находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заразившимися находились более 5,8 тысячи человек, все они помещены на карантин.

Фото: REUTERS/Aly Song
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Статистика свидетельствует, что большинство заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, откуда началось распространение эпидемии, пишет ТАСС. На втором месте - южная провинция Гуандун, за ней следуют провинция Чжэцзян, Шанхай, города Чунцин и Тяньцзинь. В Пекине число инфицированных возросло до 14 жителей.

На территории граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян выявлен одни случай. Администрация южного острова Хайнань (популярного в это время года у российских туристов) объявила о регистрации четырех инфицированных.

По данным правительства КНР, борьба с распространением пневмонии находится на "максимально критическом этапе". Специалисты утверждают, что вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется прежде всего воздушно-капельным путем, однако первоисточником, по данным компетентных госорганов, стали дикие животные.

Коронавирус нового типа уже выявлен в Таиланде, Республике Корея, США и Японии. Симптомы, напоминающие пневмонию, зафиксированы у жителей Сингапура и на Филиппинах.

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