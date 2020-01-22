Новый вирус не отбил у россиян желания отдыхать в Китае

Новый тип коронавируса, медленно, но верно распространяющийся по всему миру, пока не отбил у россиян желания ехать на отдых в Китай.

Пляжное направление по-прежнему пользуется спросом, несмотря на все новости-страшилки и предупреждения Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные, предоставленные несколькими туроператорами.

Популярным направлением в это время года является остров Хайнань. Он находится на юге Китая, а город Ухань, где в конце декабря прошлого года был выявлен первый случай неизвестной пневмонии, располагается в центральной части КНР. "Спрос на пляжный отдых остается стабильным. Бронирования идут в штатном режиме. Аннуляций на данный момент нет",- рассказали в тур-фирмах.