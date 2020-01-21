Роспотребнадзор усилил контроль на границе Приморья из-за коронавируса

Специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю ведут санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу из-за распространяющегося в Китае коронавируса, сообщает ведомство.

Всем, кто прибывает из неблагополучных по инфекционным болезням стран, в том числе из КНР, с помощью дистанционного прибора измеряют температуру.

По информации управления Роспотребнадзора, с начала января досмотрено почти 87 тысяч человек: "Людей с признаками острых респираторных вирусных инфекций не выявлено, случаев внебольничных пневмоний, связанных с пребыванием в китайской провинции Хубэй не зарегистрировано".

Кроме того, попавших в больницы с ОРВИ, опрашивают, были ли они недавно в КНР, в частности в городе Ухань провинции Хубей.

Информация о ситуации по коронавирусной инфекции и мерах профилактики направлена в Агентство по туризму Приморского края, доведена до сведения туроператоров и турагентов.

В ведомстве напоминают, что прямых рейсов в Ухань через пункты пропуска в Приморье нет.

Между тем, Роспотребнадзор не исключил проникновения в Россию коронавируса из Китая. Это связано с тем, что ежегодно более 1,5 миллиона граждан КНР приезжает в Россию, столько же наших соотечественников посещает Китай. Однако вероятность распространения вируса по России оценивается как низкая.

На 20 января в Китае было выявлено 217 человек, инфицированных вирусом нового типа, вызывающим пневмонию. Есть данные, что вирус может передаваться воздушно-капельным и контактным путем. Основные симптомы заболевания - температура, утомление и кашель с небольшой мокротой, в дальнейшем может проявиться одышка. Пока более 95 процентов случаев заражения новым вирусом имеют отношение к китайскому городу Ухань. В местной больнице лечат 169 пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, 35 из них находятся в тяжелом состоянии. Четыре человека от болезни скончались.