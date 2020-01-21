События года 2019

События года
Проект: События года 2019
Рубрика: Общество

21.01.2020 10:39
Текст: Марина Трубилина

В России оценили вероятность распространения коронавируса из Китая

Роспотребнадзор не исключил проникновения в Россию коронавируса из Китая, сообщает ТАСС.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Это связано с тем, что ежегодно более 1,5 миллиона граждан КНР приезжает в Россию, столько же наших соотечественников посещает Китай. Однако вероятность распространения вируса по России оценивается как низкая.

Жертвой нового типа коронавируса в Китае стал четвертый человек

В ведомстве отметили, что в РФ усилен санитарно-эпидемиологический контроль. В аэропортах всех прилетевших из Китая осматривают при помощи тепловизора, что позволяет выявлять людей с повышением температуры. Генетическая структура вируса уже известна, идет создание тест-систем для подтверждения заболевания.

На 20 января в Китае было выявлено 217 человек, инфицированных вирусом нового типа, вызывающим пневмонию. Есть данные, что вирус может передаваться воздушно-капельным и контактным путем. Основные симптомы заболевания - температура, утомление и кашель с небольшой мокротой, в дальнейшем может проявиться одышка.

Пока более 95% случаев заражения новым вирусом имеют отношение к китайскому городу Ухань. В местной больнице лечат 169 пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, 35 из них находятся в тяжелом состоянии. Четыре человека от болезни скончались.

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