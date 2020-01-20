ВОЗ экстренно обсудит вспышку коронавируса в Китае

В среду 22 января комитет по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание по поводу произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

"Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус созовет заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико- санитарными нормами. Заседание комитета пройдет в среду, 22 января", - передает ТАСС комментарий пресс-службы организации.

В ВОЗ планируют выяснить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Напомним, что 31 декабря прошлого года появилась официальная информация о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.