В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса

В китайском городе Ухань скончался один человек, заразившийся новым типом коронавируса. Он стал первой жертвой этого вируса. Сейчас болеют еще около 40 человек, а несколько сотен находятся под наблюдением.

Об этом говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения, пишет РИА Новости. По предварительным данным специалистов, выявлен 41 случай заражения новым типом коронавируса. Один человек скончался, семь находятся в тяжелом состоянии, двое уже выписаны из больницы, а состояние остальных пациентов оценивается как стабильное.

Кроме того, еще 739 человек находятся под медицинским наблюдением. Из них 419 - это медики, которые контактировали с больными. Пока у этих людей симптомы болезни не выявлены.

Напомним, первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в городе Ухань в конце декабря прошлого года. В январе китайским эпидеомиологам удалось установить, что возбудителем стал новый тип коронавируса.