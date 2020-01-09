Новый вид коронавируса спровоцировал вспышку пневмонии в Китае

Китайские эпидемиологи установили, что возбудителем вспышки пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) стал новый вид коронавируса. Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая.

В результате лабораторных исследований специалистам удалось не только обнаружить новый вирус, но и установить весь его геном. Нуклеиновый анализ подтвердил 15 случаев заражения этим видом коронавируса, пишет ТАСС.

Напомним, первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Тогда с опасным диагнозом были госпитализированы 27 человек. К пятому января число инфицированных возросло до 59 человек, а 163 находились на карантине. Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и один в Сингапуре.

В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.