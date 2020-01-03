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03.01.2020 14:01
Рубрика: В мире

Более 40 человек в Китае заболели пневмонией неизвестного происхождения

Текст: Игорь Дунаевский

Несколько десятков человек заболели пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Как сообщает местный комитет по делам здравоохранения, "по состоянию на 3 января 2020 года в общей сложности выявлено 44 случая заболевания пневмонией неизвестного происхождения, 11 человек находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное".

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Сообщается, что все пациенты проходят изолированное лечение. Еще более 120 человек, имевших тесный контакт с больными, находятся под наблюдением.

Напомним, что 31 декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане, которой с начала месяца заболели 27 человек. В тот же день в город прибыла группа экспертов из Государственного комитета во вопросам здравоохранения Китая для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Согласно результатам проверки, вспышка заболевания произошла на рынке морепродуктов. Сейчас специалисты устанавливают тип пневмонии и проводят дезинфекцию местности.

В то же время в интернете распространились слухи о том, что искомым вирусом может быть SARS. В ответ на это власти призвали граждан не паниковать и напомнили, что против SARS в Китае есть сформировавшаяся система профилактики и контроля.

В мире Восточная Азия Китай

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