В четырех странах зафиксировано 282 случая заражения новым коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в четырех странах мира зарегистрированы 282 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, распространившимся из китайского города Ухань.

На 20 января 278 случаев отмечено в Китае, два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея, пишет РИА Новости. Уточняется, что в Китае 258 случаев заражения зарегистрировано в провинции Хубэй, 14 в провинции Гуандун, пять в муниципалитете Пекина и один в Шанхае. Сейчас в КНР 51 человек находится в тяжелом состоянии и 12 - в критическом. Жертвами вируса стали шесть человек в городе Ухань.

Ранее американские СМИ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о том, что в стране зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Заболевший мужчина недавно вернулся из Китая, где посещал районы, близкие к городу Ухань.

Тем временем в России принимаются все необходимые меры для предотвращения завоза коронавируса. С 31 декабря усилен эпидемиологический контроль в пунктах пропуска через границу в регионах, соседствующих с Китаем, а также в международных аэропортах.