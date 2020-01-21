В США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Американские СМИ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о том, что в стране зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Из-за болезни в Китае уже скончались шесть человек, еще около 300 человек оказались инфицированы.

The New York Times информирует, что заболевший является мужчиной, который недавно вернулся из Китая. Отмечается, что он посещал районы, близкие к китайскому городу Ухань, считающегося начальной точкой распространения вируса.

По прилету в США мужчина был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Только сейчас врачи выяснили, что он болен 2019-nCoV. Пациент в настоящее время находится в изолированном боксе в госпитале Эверетта, в штате Вашингтон.