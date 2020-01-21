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21.01.2020 19:07
Рубрика: Власть

Голикова: В РФ делается все необходимое для предотвращения завоза коронавируса

Текст: Ирина Невинная
В России предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза коронавируса в страну, заявила и.о. вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. Речь идет о новом типе коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии в Китае.
Фото: REUTERS/Aly Song Фото: REUTERS/Aly Song
Фото: REUTERS/Aly Song
Фото: iStock
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"Правительством в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания, вызванного новым коронавирусом, организованы и проводятся все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан, связанных с возможностью завоза возбудителя данного заболевания на территорию страны", - сообщила сегодня Татьяна Голикова.

Роспотребнадзором с 31 декабря усилен эпидемиологический контроль в пунктах пропуска через границу в регионах, соседствующих с Китаем, а также в международных аэропортах. В частности, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, куда прибывает большое количество туристов из Китая, состояние пассажиров контролируют с помощью тепловизоров. Аналогичные меры введены в московских аэропортах.

По словам Голиковой, специалистами отработан алгоритм действий с медицинским персоналом в случае выявления людей с признаками инфекционного заболевания.

Фото: REUTERS
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Проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за членами семьи и людьми, контактировавшими с заболевшими. Готовится обеспечение для лабораторной диагностики в учреждениях Роспотребнадзора.

Приняты дополнительные меры по обучению медиков.

"Установлено взаимодействие с властями КНР и Всемирной организацией здравоохранения.Тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей информации", - отметила Голикова. Правительственная комиссия по вопросам химической и биологической безопасности при необходимости также готова подключиться к этой работе.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Распространение нового коронавируса

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