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21.01.2020 16:53
Рубрика: Общество

В Минздраве РФ признали новый коронавирус биологической угрозой

Новый тип коронавируса из Китая - угроза для российского населения. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Фото: REUTERS
В России оценили вероятность распространения коронавируса из Китая

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о биологической безопасности страны. На рассмотрении документа депутаты спросили у представителя Минздрава, какие именно биоугрозы стоят перед Россией.

"Наиболее яркий пример... - это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом", - сказал Краевой, слова которого приводит ТАСС.

На 20 января в Китае было выявлено 217 человек, инфицированных вирусом нового типа, вызывающим пневмонию. Основные симптомы заболевания - температура, утомление и кашель с небольшой мокротой, в дальнейшем может проявиться одышка.

В Минздраве ранее сообщили о разработке экспресс-теста на выявление нового коронавируса.

ВОЗ: Коронавирус может распространиться за пределы Китая
Общество Здоровье Правительство Минздрав

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