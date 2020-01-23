В Китае из-за пневмонии нового типа изолировали миллионный город Хуанган

Экстренный штаб по борьбе с распространением пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, временно приостановил автобусное и железнодорожное сообщение с городом Хуанган в провинции Хубэй, в котором проживают более семи миллионов человек, сообщает портал Sina.

В Хуангане - втором по величине городе провинции Хубэй, остановлена работа общественного транспорта и перевозка пассажиров на дальние расстояния. Железнодорожные рейсы со станций и вокзалов также отменены. Жителям запрещено покидать населенный пункт без особых причин.

Ранее власти Китая полностью приостановили автобусное и водное сообщение с городом Ухань (административный центр провинции Хубэй) из-за вспышки пневмонии нового типа. В нем зафиксировано 444 случая заболевания и 17 летальных исходов.