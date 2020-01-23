В Москве РЕСО-МЕД презентовала "Здравографику"

Накануне Нового Года в Детской городской поликлинике № 148 г. Москвы ООО "СМК РЕСО-Мед" установила "Здравографику".

"Здравографика" - совместный проект Министерства Здравоохранения РФ, Федерального фонда ОМС и компании ООО "СМК РЕСО-Мед", который с 2019 года реализуется в субъектах РФ.

"Здравографика" представляет собой стенд-инсталляцию, состоящую из большого экрана и сенсорной панели. Внутри собрана библиотека знаний в виде четырех основных разделов - это наиболее значимые заболевания, профилактика, рекомендации по здоровому образу жизни и клиентский сервис.

"Немаловажную роль в профилактике и укреплении здоровья населения играет информирование. Проект позволяет привлечь внимание посетителей поликлиники к вопросам здоровья, - рассказывает начальник управления страховой работы ООО "СМК РЕСО-Мед" Виктория Сладкова, - пациент может получить персональные рекомендации, узнать о профилактике заболевании, посмотреть календарь вакцинации".

Система "Здравографики" рассчитана на одновременную работу со взрослыми и с детьми. Пока ребенок развлекается игрой в дополненной реальности, родители могут получить актуальную информацию о здоровье и медицинских услугах по нескольким направлениям.

Работу новой информационной системы оценило руководство ГБУЗ "ДГП №148 ДЗМ" в лице Алексея Малаева. Он подчеркнул, что подобные интерактивные стенды являются ярким примером современных и эффективных способов общения с пациентами. Мы довольны, что именно в нашей поликлинике появилась "Здравографика". Она привлекает к себе внимание и пользуется большой популярностью у детишек. Пока малыши играют, родители могут не спеша пройти специальные тесты, позволяющие пополнить знания о том, как заботиться о здоровье ребенка, больше узнать об особенностях развития систем его организма.

Пресс релиз предоставлен пресс-службой ООО "СМК РЕСО-Мед"