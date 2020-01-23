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23.01.2020 13:07
Рубрика: Экономика

В РФ проведут мероприятия, посвященные 200-летию открытия Антарктиды

Текст: Дарья Худякова

В день открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, 28 января, на станцию Беллинсгаузен острова Кинг-Джордж (Ватерлоо) прибудет министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщает Минприроды России. В эти же дни в район антарктической станции подойдут океанографические исследовательские суда Минобороны России "Адмирал Владимирский" и "Янтарь".

Фото: pixabay.com
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"Многолетняя история отечественных антарктических исследований неразрывно связана с развитием нашей страны. Уникальные работы советских и российских ученых в Антарктиде позволили превратить Южную полярную область Земли в достаточно изученную часть нашей планеты, что в свою очередь, способствует сохранению и закреплению позиций РФ в Антарктике при полном выполнении международных обязательств по Договору об Антарктике и Протоколу по охране окружающей среды к этому Договору", - отметил Дмитрий Кобылкин.

В юбилейный год на российских антарктических станциях побывают и победители конкурсов, посвященных Антарктиде: старшеклассники, студенты, молодые специалисты и преподаватели. Всего в 2020 году в России планируется провести около 30 федеральных и около 500 региональных мероприятий. На станции в январе 2020 года уже установлен памятник Фаддею Беллинсгаузену, празднику посвящены кругосветные экспедиции океанографических исследовательских судов, запланировано проведение научно-практической конференции под руководством Росгидромета. Запланированы Международная научно-практическая конференция под эгидой Росгидромета, День Антарктики в лагере "Артек", проекты, освещающие деятельность полярников на Южном континенте. В регионах России организуют тематические выставки и конференции, творческие конкурсы и лекции.

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