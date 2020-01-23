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23.01.2020 13:13
Рубрика: Власть

В России расширили круг лиц, которым может звонить задержанный

Депутаты Госдумы приняли закон, предполагающий расширение круга лиц, которым может позвонить гражданин в случае задержания правоохранительными органами. В этот список будут включены родственники задержанного - братья, сестры, племянники. На настоящий момент, задержанный может позвонить лишь членам семьи или близким людям - родителям, мужу, жене. Законопроект при этом уточняет, что звонить и сообщать о своем задержании, а также о месте нахождения задержанный сможет только в присутствии сотрудника полиции.

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Кроме того, отныне сотрудники полиции будут обязаны в течение суток сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего от преступления, несчастных случаев или административных нарушений сведения об оказании ему первой помощи и о том, в какую больницу направлен человек.

"Полицейские теперь будут обязаны информировать не только близких родственников или близких лиц, но и иных родственников пострадавшего о том, в какое медучреждение он направлен, и какая помощь ему уже оказана", - прокомментировал инициативу глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, ранее родственникам пострадавшего приходилось обзванивать все медучреждении в поисках попавшего в беду человека.

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