Владимир Путин встретился с Биньямином Нетаньяху

Президент России по прилету в Израиль сразу отправился в резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху с супругой Сарой тепло встретили главу Российского государства у входа. Владимир Путин подарил Саре большой букет цветов в ажурной розовой бумаге и расписался в книге почетных гостей. После церемонии фотографирования все трое направились во внутренний дворик, где встали рядом с мандариновым деревом.

"Вы были в этом дворе в прошлый раз?" - спросила Путина Сара по-английски. Ее супруг, Биньямин Нетаньяху, ответил, что да. Подтвердил и российский лидер. Тогда Сара указала наверх и что-то пояснила, возможно, рассказала, что теперь отсюда можно увидеть небо.

"Я хочу приветствовать нашего большого друга, президента России", - начал протокольную часть встречи Нетаньяху и поблагодарил "за теплые и смелые связи, которые поддерживают дружеские отношения между нашими странами и миром". А также от всей души пожал руку Путину.

Российский лидер, поблагодарив за приглашение, отметил, что с Нетаньяху он работает "регулярно и очень плотно". "Мы давно договорились о визите в Израиль. Уверен, что это пойдет на пользу развитию наших двусторонних отношений", - подчеркнул он.

"И, конечно, у нас у всех большая миссия сегодня - вспомнить о жертвах Холокоста. Хочу поблагодарить вас и вашу супругу: Сара, спасибо вам за приглашение и гостеприимство", - заключил президент и сказал на иврите "спасибо".