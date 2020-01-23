В Израиле, как и в России, встревожены и возмущены попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство шовинизму, антисемитизму и русофобии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника "Свеча памяти" в Иерусалиме. Выступая на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", российский лидер предложил провести уже в этом году саммит пятерки: России, США, Китая, Франции и Великобритании - чтобы отстоять мир и правду.

Владимир Путин стал главным гостем форума, на который в мемориальный комплекс "Яд Вашем" приехали свыше 40 лидеров. Среди глав иностранных делегаций - президенты Австрии, Албании, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, ФРГ, Греции, Грузии, Исландии, Италии, Кипра, Северной Македонии, Молдовы, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, вице-президент США, премьер-министры Дании и Швеции, председатель правительства Чехии, король Испании, король Нидерландов, король бельгийцев, великий герцог Люксембурга, наследный принц Норвегии и принц Уэльский. А также - председатели Евросовета, Европарламента, Еврокомиссии и представители ряда других государств.

Перед выступлением на форуме российский лидер вместе с руководителями Израиля открыл памятник в центре Иерусалима, посвященный подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. "Блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя", - заявил он. "Факты в документах ужасают. Но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни одни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди... Я знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей: потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42 года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище... среди сотен тысяч других горожан", - сказал президент.

"План врага был запредельно циничным", - продолжил Путин и процитировал нацистский приказ сравнять город с землей. Но враг не смог исполнить свой зловещий замысел. Ленинградцы не щадили себя ни на передовой, ни в цехах. "Сам не знал, только что несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для фронта 144 тонны крови", - сообщил он.

Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой, а величие духа и вера в победу его жителей - вершиной человеческого достоинства

"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой, а величие духа и вера в победу его жителей - вершиной человеческого достоинства", - подчеркнул Путин и назвал памятник в Иерусалиме "символом нашей глубокой общей памяти". "В Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом", - продолжил он.

"Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников. Здесь, как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии. Наш общий долг - передать эти знания будущим поколениям", - заявил Путин. И в завершение сказал еще несколько слов: "Памятник - это очень хорошо. Останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному". "Но так, как это сделали вы сегодня... Спасибо", - не сдержал эмоций глава государства.

"Нас объединила общая ответственность, долг перед прошлым и перед будущим, - подчеркнул в своей речи на форуме Владимир Путин. - Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда". Перед поездкой президент почитал отчеты офицеров Красной армии после освобождения Освенцима, где в деталях было рассказано, как действовала "машина хладнокровного уничтожения людей". "Читать невыносимо", - констатировал он.

В этот ад сгоняли людей из разных стран, погибли сотни тысяч людей разных национальностей - более половины - евреи, продолжил Путин. Преступления нацистов, так называемое окончательное решение еврейского вопроса российский лидер назвал одной из самых черных и позорных страниц новейшей истории. Но были и соучастники, пособники нацистов, в жестокости они зачастую превосходили своих хозяев, и эти бандиты орудовали и на оккупированных территориях Советского Союза, заметил он. "Холокост - целенаправленное уничтожение людей", - заявил Путин и напомнил, что такую же страшную участь нацисты готовили и многим другим народам - и русским, и белорусам, и полякам, считая их "недочеловеками". "Славянским и другим народам была уготовлена участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами", - напомнил он. Но советский народ положил конец этим варварским планам.

Антисемитизм и расизм - это раковое заболевание, которое разрушает общество изнутри и ни одно общество не обладает иммунитетом

"Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась в самых страшных снах ни одному народу - 27 млн погибших", - сказал Путин. "Мы никогда об этом не забудем", - подчеркнул он и призвал сделать так, чтобы память о Холокосте была полной, "без изъятий и умолчаний". Политикам и общественным деятелям нужно защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, использовать все возможности, подчеркнул российский лидер. Использовать для этого авторитет и влияние своих стран в мире. "Мы несем всю ответственность за то, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили..." - заявил президент России. Нужно быть бдительными и не проглядеть первые ростки ненависти, когда исподволь начинают потакать ксенофобии. "Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз может обернуться страшными последствиями", - предостерег Путин и призвал отстоять мир.

Глава государства обратился к пяти державам - основательницам ООН - России, Китаю, США, Франции и Великобритании. "С некоторыми коллегами обсуждали и в целом увидели положительную реакцию - провести встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН в любой точке мира", - объявил он. "Россия готова к серьезному разговору и намерена не откладывая направить послания лидерам "пятерки"", - сказал Путин. Важно и символично - провести такой саммит именно в 2020 году, когда исполняется 75 лет со дня Победы. Российский лидер призвал сохранить общую верность духу союзничества. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал эту инициативу Путина. "Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе, - сказал Макрон. - Я хотел бы, чтобы мы смогли это сделать, потому что мы являемся гарантами международного порядка".

"Антисемитизм и расизм - это раковое заболевание, которое разрушает общество изнутри и ни одно общество не обладает иммунитетом", - заявил президент Израиля Реувен Ривлин. "Мы не должны допустить повторения Холокоста в будущем", - подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также вспомнил, как мир повернулся спиной к евреям, стоявшим на грани уничтожения. Холокост - общая трагедия Израиля и России, а антисемитизм заканчивается Освенцимом, заявил Путин на встрече с Ривлиным. Израильский президент, в свою очередь, назвал Путина одним из главных лидеров мира. Нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего, подобного Холокосту, в будущем, подчеркнул российский лидер. Нужно противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы ни происходило, убежден он. "Что касается трагедии Холокоста, 40 процентов убитых, замученных евреев - это евреи Советского Союза... Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия с вами", - резюмировал Путин. Российский лидер также передал орден Мужества Нице Шахам, внучатой племяннице Леона Фельдгендлера - героя восстания узников лагеря смерти Собибор.

Кстати

Владимир Путин - о судьбе Иссахар: все будет хорошо

Во время визита в Израиль Владимир Путин встретился с матерью осужденной за контрабанду наркотиков в России израильтянки Наамы Иссахар, а также патриархом Иерусалимским Феофилом III. В беседе участвовал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. После встречи Путин, Нетаньяху, его супруга и мать Иссахар вышли к журналистам. "Для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи, - заявил президент РФ. - Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение". "Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Сегодня Нааму посещает Уполномоченный по правам человека в России", - сказал он. "Мама очень переживает, я вижу это, - обратился к матери израильтянки российский лидер. - Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо". "Спасибо", - поблагодарил Нетаньяху. Напомним, Иссахар была осуждена на 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево весной прошлого года во время пересадки из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке пассажирки было 9,6 грамма гашиша. Иссахар заявила, что перевозила его в личных целях.