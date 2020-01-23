Власти Австралии потеряли связь с тушившим лесные пожары самолетом

Австралийские власти потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны. Информацию об этом распространила сельская пожарная служба штата.

Уточняется, что речь идет о большом авиатанкере, работавшем в районе Сноуи Монаро. Началось расследование данного инцидента, сообщает РИА Новости.

Напомним, с октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Выгорели миллионы гектаров земли, уничтожены более двух тысяч домов. Погибли 27 человек и более миллиарда животных.