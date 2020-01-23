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23.01.2020 07:20
Рубрика: В мире

Власти Австралии потеряли связь с тушившим лесные пожары самолетом

Австралийские власти потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны. Информацию об этом распространила сельская пожарная служба штата.

Фото: Vlad Balashov/facebook.com
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Уточняется, что речь идет о большом авиатанкере, работавшем в районе Сноуи Монаро. Началось расследование данного инцидента, сообщает РИА Новости.

Напомним, с октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Выгорели миллионы гектаров земли, уничтожены более двух тысяч домов. Погибли 27 человек и более миллиарда животных.

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