Дмитрий де Кошко - парижанин в третьем поколении из тех русских, что оказались во Франции в начале прошлого века после октябрьских "дней, что потрясли мир". Три десятилетия, работая в информагентстве AFP, колесил по всему свету, что не мешало проявлять живой интерес к стране предков особенно после того, как она снова стала называться Россией. Думалось, что вот теперь-то, когда рухнули идеологические барьеры, наступит новая эра, и Россию примут с распростертыми объятиями ее прежние противники. Но прошло время, и выяснилось, что все не так просто, а место канувшего в Лету антисоветизма заняла русофобия. Именно поэтому Дмитрий де Кошко вместе с политологом Эмманюэлем Леруа и другими французскими единомышленниками создал и запустил сайт StopRussophobie.info - "СтопРусофобии". Об этом наш с ним разговор.

Как давно действует ваш сайт?

Дмитрий де Кошко: Около двух лет. Его основная идея, во-первых, объяснять, что для Франции невыгодно быть против России. Как говорил де Голль, для "Франции и России быть вместе - значит быть сильными, быть разъединенными - значит, находиться в опасности". История это доказывает весьма убедительно. Во-вторых, мы убеждены, что Франции не надо служить чужим интересам. Достаточно вспомнить дело вертолетоносцев "Мистраль", когда тогдашний президент Франсуа Олланд поддался нажиму США, а в результате Франция потеряла миллиард евро. Глупость полная. Еще хорошо, что Москва не потребовала неустойку за срыв контракта. Россия не оказалась в проигрыше, а для Франции он был огромным.

Получается, что идея создания ассоциации, а после и сайта, оттолкнулась от "Мистралей"?

Дмитрий де Кошко: Не только. Это и украинские события, когда русофобская пропаганда на Западе обрушилась на Россию с удвоенной силой. Здесь и Крым, и сбитый над Донбассом малазийский "Боинг". А вот майская трагедия Одессы, где националисты заживо сожгли почти 50 человек в Доме профсоюзов, замалчивалась. На режиссера Поля Морейру, который сделал правдивый телефильм об Украине, рассказал об одесских мучениках, спустили всех собак. Тем же, кто осмеливался отстаивать альтернативную точку зрения, перекрыли доступ на телеэкран. Мне в том числе. Раньше приглашали, а затем как отрезало. Помню, после дебатов на круглосуточном новостном телеканале ко мне подошел один бандеровец местного разлива и заявил: "Как вы вообще здесь очутились? Ведь мы вас запретили".

Русофобия основана на невежестве и незнании, которые порождаются антироссийской пропагандой на Западе

Проблем с сайтом не было?

Дмитрий де Кошко: Куда там. Постоянные кибератаки. Дважды нашим недругам удавалось его разрушить, но мы каждый раз его восстанавливали. Более того, двух наших веб-разработчиков угрозами заставили отказаться от сотрудничества с нами. Надеюсь, что с третьим этого не повторится.

Знаю, что вы резко отреагировали на резолюцию Европарламента, где нацистов приравняли к советским воинам, освободившим Европу.

Дмитрий де Кошко: Мы опубликовали хорошо аргументированную статью одного из наших активистов, где он не оставил камня на камне от этого европарламентского пасквиля. В частности, аргументированно разоблачил ложь о том, что пакт Риббентропа - Молотова якобы "открыл путь" к началу Второй мировой войны. Это особенно важно делать сейчас, в канун 75-й годовщины Победы, когда попытки фальсификации истории становятся все более настойчивыми. Их инициаторы, а среди них я бы выделил нынешние польские власти, стремятся выдать ложную версию в качестве главной, рассчитывая на то, что европейцы не помнят о том, кто внес решающий вклад в разгром Гитлера.

Фото: Photoxpress

Кстати, я обратил внимание на одну из ваших рубрик, которая так и названа - "Ревизионизм в истории".

Дмитрий де Кошко: У нас масса тем, где мы разоблачаем расхожие "фейки". К примеру, о голодоморе. Мол, его специально устроили на Украине, это геноцид украинцев. Мы объяснили, что было на самом деле и кто пострадал. Даже взяли фотографии, что публиковались в разных изданиях. Оказалось, самый настоящий подлог: ряд снимков сделаны в Филадельфии времен большой депрессии 1929 года. Там изображены голодающие дети. Другие - не на Украине, а на Волге.

Знаете, русофобия основана на невежестве, незнании, с которыми мы боремся нашими скромными средствами.

Слава богу, в своем большинстве у французского народа русофобии нет. Народ в целом симпатизирует русским, интересуется вашей страной.

Но после того как президент Эмманюэль Макрон заявил о том, что Европа распространяется от Лиссабона до Владивостока, а с Россией надо устанавливать сотрудничество, ситуация стала постепенно меняться. Этот поворот лицом к России на некоторых подействовал отрезвляюще, но не на всех.

Какие ваши планы?

Дмитрий де Кошко: Наше желание - исчезнуть. Но, к сожалению, не получается - пока. Потому что русофобия живуча, и она продолжает вредить. Отрадно, что нашему примеру готовы последовать в других странах. Знаю об итальянцах, хорватах. В Иордании один журналист запустил проект "СтопРусофобии" по нашей модели.

Бываете в Москве, где ваш прадед Аркадий Францевич Кошко, который считается основоположником российской криминологии, до октября 1917 года возглавлял уголовную полицию?

Дмитрий де Кошко: А как же, бываю, отдавая дань памяти моему прадеду. Это был феноменальный человек. Хотя происходил из дворян, решил служить в полиции, что в его среде не поощрялось, но он считал, что будет более полезным России именно на этом поприще. Начал служить в Риге инспектором, затем возглавил тамошнюю уголовную полицию. Затем был Санкт-Петербург, а в 1908 году назначение в Москву, где в то время ситуация была крайне неблагополучной. Полностью реорганизовал службу. Среди прочего ввел в практику дактилоскопию, антропологические карты, картотеки. Раскрыл массу сложных дел. Именно тогда появился МУС - Московский уголовный сыск, признанный в 1913 году лучшим на Женевском съезде криминалистов, а вплоть до октябрьского переворота прадед был начальником всего уголовного розыска Российской империи. Так что не зря его стали называть "русским Шерлоком Холмсом". При этом обладал талантом литератора, оставив после себя очерки, которые читаются как детективный роман, правда, с той лишь огромной разницей, что все они взяты из жизни.

Знаю, что в Москве решили увековечить память Аркадия Францевича.

Дмитрий де Кошко: Было постановление столичного мэра Сергея Собянина о возведении ему памятника на Петровке рядом с МУРом. Он уже готов и ждет своего часа. Надеюсь, что скоро состоится открытие.