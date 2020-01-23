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23.01.2020 19:37
Рубрика: Культура

"Воскресение" выступит в Москве с новой программой

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8068)
"Воскресение", новая программа "40 лет с хвостиком", Москва, ГлавClub Green Концерт, 24 января в 20.00
НААДЯ - участница не только российских, но и зарубежных фестивалей. Фото: РИА Новости НААДЯ - участница не только российских, но и зарубежных фестивалей. Фото: РИА Новости
НААДЯ - участница не только российских, но и зарубежных фестивалей. Фото: РИА Новости

Одна из самых знаковых отечественных рок-групп, начинавших славную карьеру еще в 70-е, ныне выступает нечасто. А ее бессменный лидер и автор таких песен, как "Кто виноват", "Научи меня жить", "Солдат Вселенной", "Хороший парень" и "Я привык бродить один", Алексей Романов, может быть, один из последних романтиков русского рока.

Лидер "Воскресения" и по жизни "любит бродить один". А еще убежден, что рок-музыкант и должен быть "солдатом Вселенной" и "хорошим парнем". Ну а его песни обязаны по возможности согревать, бодрить, помогать искать счастье и дарить столь же необходимую для жизни самоиронию.

Фото: Respect Production
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Сам Алексей Романов таких слов, впрочем, не говорит. И вообще, он человек довольно закрытый, не тусовочный, мудрый, никогда не опускавшийся в своих песнях до пошлости и угодливости моде. Поэтому его поэтичными и мелодичными балладами и рок-н-роллами заслушивается уже не одно поколение меломанов. Но вот только пишет их Алексей Романов, увы, редко. Да и выступает "Воскресение" не часто. Тем важнее и значительнее эта долгожданная новая, почти юбилейная программа "40 лет с хвостиком". Да и новые песни у Романова снова пишутся! На концерте в "Главклубе", как ожидается, прозвучат как минимум две премьеры. У этих песен пока нет названия: лидер "Воскресения" обычно придумывает их в самый последний момент. У одной из них рабочее название "Белка", по словосочетанию из припева "Белка в колесе"…

Так что те, кто придет на этот концерт (в составе группы снова Алексей Романов - гитара, вокал; Алексей Коробков - барабаны; Юрий Смоляков - клавишные, бэк-вокал и самый новый участник группы - басист Сергей Тимофеев из "Аракса"), услышат новые песни "Воскресения" одними из первых.

Рок-фестиваль "Подснежники", ГлавClub Green Концерт, 30 января.

Участвуют НААДЯ, "Краснознаменная дивизия моей бабушки", OQJAV,"AИГЕЛ"

Наадя - редкая российская певица, которую пригласили выступить на один из самых влиятельных рок-фестивалей Европы Sziget. Да и остальные группы интересные: мелодичные, со своим моментально опознаваемым саундом, часто с ироничными текстами, джазовыми синкопами или пылким рок-н-ролльным задором. Кому-то вспомнятся и ранние "Мегаполис", "Браво", может даже "Колибри"…

Фото: Предоставлено редакцией сайта МГК
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Сложился этот новый рок-фестиваль во многом спонтанно, как почти всегда и бывает при создании лучших хитов, которые потом остаются на многие годы.

О создании "Подснежников" обозревателю "РГ" рассказал один из его организаторов Антон Чернин: "Конец января - самое депрессивное время года: после каникул наступает тот самый "грустный понедельник", о котором пели New Order. Срочно нужна большая доза положительных эмоций, так давайте соберем тех, кого любим! Я вырос на классике западного и русского рока и долгие годы понятия не имел о том, что делают 20-30-летние. А потом появились группы, благодаря которым мои ровесники, как мне кажется, могут понять следующее поколение музыкантов. Они все потрясающие мелодисты, виртуозно работают со словом, тексты глубокие. У них у всех нестандартный звук, они яркие, небанальные… Приходите их посмотреть! И еще (улыбается) на их концерт я могу пригласить даже свою маму…"

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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