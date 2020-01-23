Новости

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи 19:29
Два случая заражения коронавирусом зафиксированы во Вьетнаме 19:10
В Подмосковье стали лечить онкологические заболевания с помощью света 18:39
На Кубани суд оставил Александра Емельяненко под арестом 18:35
Брюссель не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена" 18:25
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit 18:24
Археологи впервые нашли сохранившийся мозг древнего человека 18:15
Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен 18:10
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию 18:09
Восточная Африка подверглась катастрофическому нашествию саранчи 18:08
Борис Джонсон признался, что не знает, каким шампунем моет голову 18:02
Китайцы показали электровнедорожник на базе грузовика 18:01
За счет чего Минск планирует сократить выбросы парниковых газов 18:00
"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду 17:55
Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео 17:51
Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США 17:51
Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая 17:39
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае 17:39
МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом 17:37
Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов 17:35
Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки 17:27
Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте 17:23
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела 17:20
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 18:08
Рубрика: В мире

Восточная Африка подверглась катастрофическому нашествию саранчи

Текст: Юрий Ершов

Странам восточной Африки грозит голод, в частности, Эфиопии, Кении и Сомали. Виной тому крупнейшее за последние четверть века нашествие саранчи, пишет немецкое агентство DPA.

К примеру, в Кении миллиарды насекомых накрыли площадь в 2400 квадратных километров. По мнению экспертов ООН, только один квадратный километр этой напасти способен за день поглотить столько пищи, сколько потребляет 35 тысяч человек. Причем двигаются насекомые со скоростью до 150 километров в день.

Кроме саранчи на пострадавшие районы с населением до 3,4 миллиона человек обрушились ливни, чреватые наводнениями. В свою очередь, влажность только способствует размножению насекомых.

ООН выделила 10 миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке

"Если бы не столь интенсивные дожди, - считает аналитик восточноафриканского климатического центра Жаспер Мвесигва, - то нам бы удалось предотвратить катастрофу".

Однако не стоит забывать, что восточная Африка и без нашествия саранчи страдает от недостатка продовольствия. По данным ООН, в регионе недоедают почти 25,5 миллиона человек. Либо из-за засухи, либо из-за наводнений.

Эксперты считают, что единственным спасением от саранчи, которой становится все больше и больше, - это распыление в воздухе пестицидов. На борьбу с насекомыми и поддержку населения региона сельскохозяйственной организации ООН потребуется примерно 70 миллионов долларов.

Если же саранчу не удастся победить, то, по мнению Мвесигвы, она может уничтожить весь грядущий урожай и вызвать голод во всем регионе.

В мире Африка Кения В мире Африка Эфиопия В мире Африка Сомали

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу