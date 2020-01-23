Восточная Африка подверглась катастрофическому нашествию саранчи

Странам восточной Африки грозит голод, в частности, Эфиопии, Кении и Сомали. Виной тому крупнейшее за последние четверть века нашествие саранчи, пишет немецкое агентство DPA.

К примеру, в Кении миллиарды насекомых накрыли площадь в 2400 квадратных километров. По мнению экспертов ООН, только один квадратный километр этой напасти способен за день поглотить столько пищи, сколько потребляет 35 тысяч человек. Причем двигаются насекомые со скоростью до 150 километров в день.

Кроме саранчи на пострадавшие районы с населением до 3,4 миллиона человек обрушились ливни, чреватые наводнениями. В свою очередь, влажность только способствует размножению насекомых.

"Если бы не столь интенсивные дожди, - считает аналитик восточноафриканского климатического центра Жаспер Мвесигва, - то нам бы удалось предотвратить катастрофу".

Однако не стоит забывать, что восточная Африка и без нашествия саранчи страдает от недостатка продовольствия. По данным ООН, в регионе недоедают почти 25,5 миллиона человек. Либо из-за засухи, либо из-за наводнений.

Эксперты считают, что единственным спасением от саранчи, которой становится все больше и больше, - это распыление в воздухе пестицидов. На борьбу с насекомыми и поддержку населения региона сельскохозяйственной организации ООН потребуется примерно 70 миллионов долларов.

Если же саранчу не удастся победить, то, по мнению Мвесигвы, она может уничтожить весь грядущий урожай и вызвать голод во всем регионе.