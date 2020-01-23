Новости

Инициативу Путина по саммиту постоянных членов Совбеза поддержали в ООН 23.01.2020
В Москве две школьницы попали в больницу, наевшись пищевой приправы 23.01.2020
ВОЗ пока не стала объявлять режим ЧС по коронавирусу 23.01.2020
Неизвестный инвестор купил крупнейший в истории пакет облигаций Минфина 23.01.2020
Ученые показали на видео мозг с 20 млн синапсов 23.01.2020
ЦРУ рассекретило архивы об "агенте Гитлера" Степане Бандере 23.01.2020
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести 23.01.2020
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле 23.01.2020
Конституционный комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit 23.01.2020
В Саратове финансирование ремонта тротуаров увеличат в десять раз 23.01.2020
В Граце извинились перед фигуристами за отсутствие горячей воды в отеле 23.01.2020
В Китае зафиксирована первая жертва коронавируса вне очага заражения 23.01.2020
В новой Москве столкнулось пять машин 23.01.2020
Президент ФПА включен в правкомиссию по законопроектной деятельности 23.01.2020
"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта 23.01.2020
В Тибетском леднике обнаружены 28 древних неизвестных вирусов 23.01.2020
"Почта России" повысила ИТ-эффективность на 1 млрд рублей 23.01.2020
На крымские поезда "Таврия" продано 100 тысяч билетов 23.01.2020
Подтверждено предсказание Хокинга о пространстве-времени 23.01.2020
В Турции сообщили о необычной находке во дворце султана 23.01.2020
Путин пригласил Аббаса приехать в Москву в мае 23.01.2020
На Балтике найдено единственное в своем роде кольцо из пантов возрастом 5700 лет 23.01.2020
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров 23.01.2020
Российским фигуристам пришлось поменять костюм к ЧЕ по совету судей 23.01.2020
Суд продлил арест четырех фигурантов дела Абызова 23.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда смогут разработать вакциону от нового коронавируса
Когда смогут разработать вакциону от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 23:15
Рубрика: В мире

ВОЗ пока не стала объявлять режим ЧС по коронавирусу

Руководство Всемирной организации здравоохрания (ВОЗ) воздержалось от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС. По мнению главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в этом пока нет необходимости.

Фото: Reuters/Stringer
В Китае зафиксирована первая жертва коронавируса вне очага заражения
Фото: Reuters/Aly Song
Микробиолог рассказал, как защититься от коронавируса

"Это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения, хотя и может таковой стать", - пояснил он.

При этом Гебрейесус признал, что вспышка заболевания "представляет очень высокий риск для Китая и высокий риск для региона и мира". Глава ВОЗ также высказался против введения каких-либо "более широких ограничений на поездки и торговлю" с Китаем и напомнил "о нескольких простых вещах для защиты себя и других - необходимости мыть руки и прикрывать рот и нос при чихании".

Напомним, что на 23 января в Китае зафиксированы уже 17 случаев смерти от осложнений, вызванных пневмонией, а в больницах находятся более 600 зараженных.

В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ

Главное сегодня

Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН
Конституционный комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу