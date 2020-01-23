ВОЗ пока не стала объявлять режим ЧС по коронавирусу

Руководство Всемирной организации здравоохрания (ВОЗ) воздержалось от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС. По мнению главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в этом пока нет необходимости.

"Это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения, хотя и может таковой стать", - пояснил он.

При этом Гебрейесус признал, что вспышка заболевания "представляет очень высокий риск для Китая и высокий риск для региона и мира". Глава ВОЗ также высказался против введения каких-либо "более широких ограничений на поездки и торговлю" с Китаем и напомнил "о нескольких простых вещах для защиты себя и других - необходимости мыть руки и прикрывать рот и нос при чихании".

Напомним, что на 23 января в Китае зафиксированы уже 17 случаев смерти от осложнений, вызванных пневмонией, а в больницах находятся более 600 зараженных.