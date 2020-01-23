Второй сезон сериала "Содержанки" стартует 30 января

Второй сезон сериала "Содержанки" - на Start.ru с 30 января

Первая серия нового сезона киносериала "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера Дарьи Жук будет доступна подписчикам видеосервиса Start уже 30 января. Новые эпизоды будут появляться на сервисе еженедельно по четвергам. Интрига нового сезона - удастся ли новому режиссеру Дарье Жук (первый сезон снимал Константин Богомолов) поднять сериал на более высокий уровень.

"Во втором сезоне будет меньше аскетичности и больше энергии. Вполне возможно, это также некий женский взгляд на сексапильность этого мира. Несмотря на то что мы сохранили стилистику прекрасно сыгранных медитативных разговорных сцен, которые задавали темпоритм первого сезона, мы хотели сделать продолжение более насыщенными событиями. Мы хотели подпустить зрителя чуть ближе к персонажам", - говорит Дарья Жук. Обещано, что в новом сезоне зрители узнают, получится ли у московского следователя Лены (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (Софья Эрнст), приехавшей в Москву из Саратова, найти себя в мире больших денег и какую цену за эту новую жизнь им придется заплатить. Сможет ли Макс (Петр Скворцов) раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова) и еще череду убийств и замешан ли в деле олигарх Ольховский (Владимир Мишуков).

Во втором сезоне зрители увидят много новых лиц. К звездному составу сериала добавили еще знаменитостей. Так, в кадре появятся Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий, Игорь Верник, а также Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Один Байрон, Юрий Чурсин. В эпизодах снялись Роман Волобуев, Александр Молочников.

Напомним, что первый сезон киносериала "Содержанки" вышел в марте 2019 года. Благодаря сериалу видеосервис достиг рекордных показателей, только за месяц с момента премьеры увеличив количество подписчиков в три раза, количество легальных просмотров уже превысило отметку 10 миллионов.

Новый остросюжетный сериал - детектив "Горячая точка" - на НТВ, 27-31 января в 21.00

2001 год. Женя Мурин возвращается в родной город после 7-летней службы по контракту. Но то, что он увидел, его не обрадовало: бывшая девушка Валя стала наркоманкой, как и большинство молодежи, а мать с отчимом, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты. Пытаясь решить проблемы семьи, Женя переходит дорогу очень опасным людям и понимает, что недостаточно будет защищать только "своих", со злом нужно бороться в масштабах города. В этой борьбе ему помогают его друзья - следователь местного отделения милиции Эдик и простой работяга на стройке Руслан. Им придется столкнуться не только с бандитами, но и с местной властью, которая находится в сговоре с криминальными авторитетами.

В ролях: Арсений Робак, Александр Носик, Ирина Савицкова, Лена Лотова, Ирина Лукина, Павел Попов, Олег Каменщиков, Максим Битюков.