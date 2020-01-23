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23.01.2020 22:42
Рубрика: Происшествия

До приезда пожарных

Выдан сертификат на парашюты для прыжков со зданий
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 14(8068)
Уникальная российская разработка - парашютная система "Шанс", предназначенная для эвакуации людей из высотных зданий, - получила сертификат соответствия.

Документ дает возможность приступить к серийному производству необычных парашютов, позволяющих любому десантироваться с высоты девятиэтажного дома. Парашют работает на высотах от 33 метров, а спецнавыки не требуются, он максимально прост в использовании. В первую очередь новинка пригодится для небоскребов с множеством офисов. Зачастую при пожарах в таких зданиях людям приходится прыгать с высоких этажей, поскольку пути вниз отрезаны огнем, а спасатели еще не подъехали.

Фото: iStock
В Ленобласти пилот осужден за организацию опасных прыжков с парашютом

"У этой парашютной системы нет аналогов в мире, а ее ключевая особенность - возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают", - пояснил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко. Аварийно-спасательная система "Шанс" разработана московским НИИ парашютостроения. В состав системы входят: ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов.

Происшествия ЧП Пожары Общество Наука

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