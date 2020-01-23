Вышла новая книга Александра Куприянова "Истопник"

Александр Куприянов, "Истопник. Кинороман с курсивом, хором и оркестром". Издательство АСТ: ОГИЗ, 2019

У Александра Куприянова, писателя, журналиста, путешественника, немало и литературных, и журналистских наград.

Последняя - награда за роман "Истопник" от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в номинации "Лучшая книга, написанная журналистом, по итогам 2019 года".

Своим литературным крестным он считает Виктора Астафьева. Из интервью газете "Труд":

"Мы в конце 80-х путешествовали с группой чешских сплавщиков по Енисею и заехали к нему в Овсянку. Кстати, он сразу начал называть меня Шуркой - как звали меня когда-то дед и самые близкие. Мы много о чем беседовали, и Астафьев вдруг сказал мне: "Слушай, а ты ведь пишешь? Пришли посмотреть, что есть". У него весь стол был завален рукописями и гранками, но я все-таки набрался нахальства и послал повесть. И месяца через два получил рукопись свою с его правками и разбором. И я эту повесть умудрился потерять... забыл в такси. На поиски ее были заряжены все окрестные бомжи, но и они не помогли. Потом написал повесть заново - это "Жук золотой", который изначально был назван "Золотым жуком", мой автобиографический роман".

Родился в семье капитана-речника и учительницы начальных классов. Воспитанник школы-интерната № 5, поселок Маго-рейд Николаевского района Хабаровского края. В 1972 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет, учитель русского языка и литературы.

В студенческие годы начал писать стихи, публиковался в литературных журналах. Внештатно сотрудничал с краевыми газетами "Тихоокеанская звезда" и "Молодой Дальневосточник".

Журналистская биография Александра Куприянова впечатляет. В каких только СМИ, и региональных, и столичных он не работал. С 2011 года он возглавляет газету "Вечерняя Москва".

Но не меньше впечатляет и его литературный, а также сценарный опыт. Он автор многих художественных книг, в том числе повести "Моя маленькая девочка", "Второй приход" и "Шаман", романа "Лягунда", "Ёкарный бабай", "Ангел мой", "Флейта крысолова", "Таймери", "Не мой день", "Жук золотой", "Saudade". Некоторые книги опубликованы под псевдонимом Александр Купер. По роману "Надея" сценаристом Зоей Кудрей написан сценарий художественного фильма "Надея".

И вот новый роман Александра Куприянова - "Истопник". То, что это не просто роман, но и подобие сценария, обнаруживается сразу. Не главы, а "серии". И в конце книги стоит: "Конец фильма".

Роман сложный, необычный. Он повествует о событиях, которые были на самом деле. Например, об одной из строек ГУЛАГа - Дуссе-Алиньском туннеле на трассе БАМа. Но все эти события одновременно символичны и фантасмагоричны. Герои нередко встречаются друг с другом в каком-то фантастическом пространстве, где в принципе встретиться не могли.

Автор явно не просто желает описывать историю ХХ века, но и найти в ней в ней какой-то аллегорический смысл.

А с другой стороны, он старается быть максимально точным. В конце книги даже комментируются (как приложение) топонимические названия. Есть и "Глоссарий" (словарь лагерного жаргона).

Словом, книга одновременно и органическая, и синтетическая, что вполне в духе литературы новейшего времени. Это и "фикшн", и "нонфикшн", и кино, и литература. Безусловно это художественный эксперимент, который читается с интересом.