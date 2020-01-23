Высоту орбиты МКС скорректируют в два этапа

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется увеличить в четверг при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13", пристыкованного к российскому сегменту МКС.

Двигатели будут включены дважды в 17.15 и 20.23 мск и проработают 564 и 282 секунды соответственно. Это позволит увеличить скорость полета станции, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы "Роскосмоса".

По его словам, орбита МКС корректируется для того, чтобы обеспечить условия для посадки в Казахстане спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Александром Скворцовым, Лукой Пармитано и Кристиной Кук. Их возвращение запланировано на шестое февраля.

Напомним, сейчас на орбите находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.