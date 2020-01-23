Одной из важных проблем, поставленных президентом в его Послании Федеральному Cобранию, стала проблема демографии. Путин сказал, что Россия "вступила в очень сложный демографический период". Его особенность, по словам главы государства, состоит в том, семьи "сейчас создают малочисленные поколения 1990-х годов, число рождений вновь падает". Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Это мало. Россия должна к середине десятилетия обеспечить естественный рост численности населения. Коэффициент рождаемости при этом должен составить 1,7.

Выполнить эту задачу будет непросто. По данным Росстата, в 2019 году естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила более 260 тысяч человек и стала самой высокой за последние 11 лет. Миграционный приток ее не компенсировал.

Выступая с Посланием, Путин напомнил о программе социальных контрактов для многодетных и малоимущих семей. Он признал, что влияние этой программы на реальную ситуацию "пока слабое", поэтому принципы социального контракта должны быть обновлены и внедрены в новом виде во всех субъектах Федерации к 2021 году. Руководство страны будет оценивать реализацию программы в конкретном регионе не по количеству контрактов, а по реальному уровню бедности, подчеркнул президент. Он предложил семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека ежемесячно начиная 1 января 2020 года выплачивать пособия на детей от трех до семи лет включительно. Выплаты в 2020 году составят 5,5 тысячи рублей, с 2021 года - в среднем 11 тысяч рублей на ребенка в месяц. Выплачивать материнский капитал (466,6 тысячи рублей) глава государства предложил уже при рождении первого ребенка. Кроме того, он считает необходимым увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей. Если учесть, что семьям с тремя детьми государство гасит ипотечные кредиты в размере 450 тысяч рублей, то в сумме такие люди получат более 1 миллиона на улучшение условий жизни.

Эксперты РАНХиГС отмечают эффективность и действенность программы "Материнский капитал". По их мнению, продолжение этой программы должно "стимулировать рождаемость у женщин в возрасте 30-40 лет, что позволит частично компенсировать общее снижение численности женщин в фертильном возрасте". Возможно, стоит, полагают эксперты, разделить материнский капитал на федеральную и региональную части с выплатой последней "только в регионах с низкой рождаемостью".

Материнский капитал остается важной составляющей в демографической программе России

Как бы то ни было, материнский капитал остается важной составляющей в демографической программе России. Хотя эта программа в ее нынешнем виде может вызывать нарекания. Например, такое: материнский капитал подчас нелегально обналичивается. Или такое: из социального стимула к созданию семьи он иногда превращается в банальную помощь малоимущим. К тому же связь между денежным вспомоществованием и ростом рождаемости не всегда очевидна. Вряд ли стоит надеяться, что одним лишь повышением материальной обеспеченности российских граждан можно улучшить демографическую ситуацию в стране. По данным опросов, 32 процента молодых семей хотят иметь троих детей и даже больше, и если государство окажет им материальную поддержку, это, мол, станет серьезным стимулом. Но уровень жизни сам по себе необязательно влияет на рождаемость. Есть высокоразвитые страны, где семьи не испытывают серьезных материальных затруднений, а рождаемость там невысокая. Потому что разрушена потребность в детях. Люди объединяются, чтобы удовлетворять потребности друг друга, повышать доход, копить деньги. Таким ценностям, как семья и дети, места не остается.

Еще один миф: чем богаче семья, тем меньше в ней детей. Но в 70-е годы Америка переживала беби-бум, будучи совсем не бедной страной, а в Европе и сейчас есть богатые страны, где полно многодетных семей. Уровень урбанизации - да, он здесь имеет значение. В России наибольшая рождаемость наблюдается среди сельского населения. Сельский Дагестан - самый благополучный регион по демографии.

В чем-то демографические показатели внушают некоторый оптимизм. Например, российские граждане жить стали дольше. Продолжительность жизни в стране впервые достигла 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на один год - с 66,5 до 67,5. У женщин составила 77,4 года. Это может радовать, хотя во Франции средний возраст уже в 1960 году составлял 73, а сейчас превышает 82 года. В Европе люди не заболевают так рано и так тяжело. Они следят за своим здоровьем, вовремя обращаются к врачу, регулярно измеряют давление. Другие условия жизни, другое питание. Все это в России пока не на уровне. Отсюда огромные человеческие потери. Продолжительность жизни у нас ниже, чем в других странах, на 10-15 лет.

Россия далеко не исчерпала потенциал противодействия демографическому кризису

Вообще нам было бы полезно отказаться от некоторых мифов о причинах низкой или высокой рождаемости. Например, от очевидного заблуждения, что демографический кризис - признак цивилизованности общества. Мол, мировая цивилизация достигла такого состояния, когда простое воспроизводство практически недостижимо, и если Европа нечто подобное переживает, то и нам того не миновать. Катастрофический этот настрой вряд ли оправдан. Россия далеко не исчерпала потенциал противодействия демографическому кризису. Ни в части семейной политики. Ни в сфере предотвращения смертности там, где ее можно предотвратить.