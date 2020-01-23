За счет чего Минск планирует сократить выбросы парниковых газов

Аналогичные обязательства за счет собственных ресурсов, уточнила министр, впервые были озвучены республикой еще в конце прошлого года. Причем, добавила она, "это не амбициозная, а вполне реальная цифра, потому что те задачи, которые ставились по сокращению объемов выброса до 2030 года, уже практически выполнены".

Благодаря программам и плану по развитию зеленой экономики, хотя и появляются новые предприятия, выбросов больше не становится, констатирует Конончук, поясняя, что большой эффект по сокращению выбросов на 35 процентов даст работа и атомной электростанции в Островце, где будет запущен в строй первый реактор уже в текущем году.

Отраслевой министр не скрывает и того факта, что в республике еще много предстоит сделать для адаптации секторов экономики к новым условиям климата, включая и пересмотр бизнес-практик предприятий. Вот почему до конца 2022 года страна планирует принять комплекс документов по адаптации разных отраслей народного хозяйства к изменениям климата.

До сих пор, уточнила министр в БЕЛТА, почти половину ресурсов "электроэнергии потребляет жилищный фонд. Поэтому модернизация, строительство энергоэффективных домов дает большой эффект". Кроме того, реализация трех пилотных инициатив проекта программы ООН "Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" в 2016-2021 годы тоже позволит сократить выбросы углекислого газа. Прежде всего, полагают эксперты, это может произойти за счет совершенствования городского транспорта и развития велодвижения, а остальное - за счет энергоэффективных мероприятий.