Захарова: РФ развивает отношения с Венесуэлой, но не оказывает давление

Россия развивает отношения с Венесуэлой, но при это мне пытается давить на ее власти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы еще раз повторить, что сотрудничество России и Венесуэлы во всех областях развивается в духе прагматичного, взаимовыгодного партнерства, без навязывания каких-либо условий, тем более политического характера", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Напомним, в Венесуэле 21 января 2019 года начались протесты против Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. По данным ЦИК, за него проголосовали более 60 процентов избирателей, имеющих право голоса. Несмотря на это председатель Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. США и ряд других стран Запада заявили о его признании. Россия, Китай, Турция поддержали Мадуро как легитимного президента.