Захарова: РФ развивает отношения с Венесуэлой, но не оказывает давление

Новости

За счет чего Минск планирует сократить выбросы парниковых газов 18:00
"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду 17:55
Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео 17:51
Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США 17:51
Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая 17:39
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае 17:39
МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом 17:37
Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов 17:35
Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки 17:27
Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте 17:23
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела 17:20
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока 17:15
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН 17:08
Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia 17:08
Средняя цена ОСАГО снизилась до 5423 рублей 17:04
Психолог объяснила, вредно ли детям смотреть фильмы ужасов 17:00
В Череповце два человека пострадали при взрыве пороха в квартире 16:55
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 16:55
В Перми молодожены напали на организаторов свадьбы 16:54
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде 16:48
На Дельфийские игры в Омск приедут представители 115 стран 16:48
На Северном флоте собак научили искать взрывчатку 16:48
Москалькова: У Наамы Иссахар нет жалоб на условия содержания в тюрьме 16:47
В уфимской школе девочка получила удар ножом 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 16:45
Рубрика: В мире

Захарова: РФ развивает отношения с Венесуэлой, но не оказывает давление

Текст: Диана Ковалева

Россия развивает отношения с Венесуэлой, но при это мне пытается давить на ее власти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мадуро обвинил Вашингтон в стремлении уничтожить жизнь на планете

"Я хотела бы еще раз повторить, что сотрудничество России и Венесуэлы во всех областях развивается в духе прагматичного, взаимовыгодного партнерства, без навязывания каких-либо условий, тем более политического характера", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Напомним, в Венесуэле 21 января 2019 года начались протесты против Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. По данным ЦИК, за него проголосовали более 60 процентов избирателей, имеющих право голоса. Несмотря на это председатель Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. США и ряд других стран Запада заявили о его признании. Россия, Китай, Турция поддержали Мадуро как легитимного президента.

В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в "Собиборе"
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу