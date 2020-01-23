Законопроект о поправках к Конституции могут принять во втором чтении 11 февраля

Госдума планирует обсудить во втором (основном) чтении законопроект, предусматривающий внесение поправок в Конституцию России, уже 11 февраля. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам крайне важно продолжить начатую работу в рамках комитета, фракций, чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения законопроекта во втором чтении", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, в случае небольшого количества уточнений третье чтение может состояться уже до конца февраля.

Президентский законопроект прошел первое чтение в четверг, 23 января. Документ был принят единогласно.

Об изменениях в основной закон президент Владимир Путин говорил в Послании Федеральному Собранию. Он внес законопроект на рассмотрение Госдумы 20 января.