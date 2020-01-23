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23.01.2020 12:52
Рубрика: Власть

Законопроект о поправках к Конституции могут принять во втором чтении 11 февраля

Госдума планирует обсудить во втором (основном) чтении законопроект, предусматривающий внесение поправок в Конституцию России, уже 11 февраля. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам крайне важно продолжить начатую работу в рамках комитета, фракций, чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения законопроекта во втором чтении", - цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Кроме того, в случае небольшого количества уточнений третье чтение может состояться уже до конца февраля.

Президентский законопроект прошел первое чтение в четверг, 23 января. Документ был принят единогласно.

Об изменениях в основной закон президент Владимир Путин говорил в Послании Федеральному Собранию. Он внес законопроект на рассмотрение Госдумы 20 января.

Госдума одобрила поправки в Конституцию. В чем суть изменений

Текст: Юрий Политов
Госдума одобрила в первом чтении внесенные президентом поправки в Конституцию России. В его основу легли предложения, которые Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию. Рассказываем, что предлагается зафиксировать в Конституции.

• Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже прожиточного минимума и индексация социальных пособий.

• Регулярная индексация пенсий, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России "на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений".

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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• Приоритет российского права над международным. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению.

• Статус Госсовета. Его формирует президент для обеспечения согласованного функционирования органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

• Расширение полномочий Госдумы - утверждение кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров с министрами (за исключением глав силовых ведомств). При этом за президентом остается право утверждать структуру федеральных органов исполнительной власти, вносить в нее изменения, а также освобождать председателя правительства от должности.

• Право президента назначать на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождать от должности глав МВД, Минобороны, МИД, Минюста, МЧС, прокуроров регионов.

• Расширение полномочий Совета Федерации. Верхняя палата сможет по представлению президента отстранять от должности судей Верховного и Конституционного судов.

• Функции Конституционного суда проверять по запросу президента конституционность законопроектов, принятых парламентом, еще до подписания их главой государства. А также численность КС - он состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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• Требования к кандидатам на должности, которые критически важны для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Губернаторы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и судьи не могут иметь двойного гражданства или вида на жительство за рубежом.

• Ужесточение требований к кандидатам на пост президента России. Срок непрерывного проживания на территории страны увеличивается до 25 лет с нынешних 10, кроме того, претенденту на высший пост запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом в момент выдвижения или когда-либо в прошлом.

• Уточнение срока президентских полномочий. Из соответствующей статьи Конституции исчезнет слово "подряд". Новая формулировка - "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков".

• Вхождение органов местного самоуправления и органов государственной власти в единую систему публичной власти и осуществление взаимодействия для наиболее эффективного решения задач в интересах населения.

• Вынесение пакета поправок в Конституцию на общероссийское голосование.

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