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23.01.2020,  
17:28
Текст:  Алексей Брусилов

Замкнутый круг: корпуса украинских БТР-4 снова пошли трещинами

На трех бронекорпусах, предназначенных для сборки украинских БТР-4, замечен брак - плохая сварка с трещинами. Об этом сообщает в Facebook директор издания Defense Express Сергей Згурец.

Работы проводились на "Лозовском Кузнечно-механическом заводе". Как отмечается, такие дефекты существенно повышают уязвимость бронетранспортеров - их можно будет легко пробить из стрелкового оружия.

Самое интересное, что качество этих изделий, прибывших в Харьковское конструкторское бюро машиностроения, подтверждено военным представительством украинского министерства обороны.

БТР-4 выпускаются уже 12 лет, многие эксперты считали, что эта машина создана под большим влиянием уже устаревших западных бронетранспортеров 70-х годов TPz 1 Fuchs и VAB.

Первоначально предполагалось, что "четверки" будут идти на экспорт, например в Македонию. Вот только военные этого государства быстро разочаровались в данном "шедевре" "Укроборонпрома".

Фото: M Radzi Desa / wikimedia.org
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Много надежд связывали с Ираком, с которым в 2009 году был заключен контракт на поставку внушительной партии из 420 единиц. Однако эту сделку стали сопровождать многочисленные скандалы. Вначале были проблемы с качеством пушек. Затем оказалось, что пока бронетранспортеры одной из партий доставлялись морем на Ближний Восток, они пошли многочисленными трещинами.

Эксплуатация в подразделениях иракской армии также выявила массу проблем. В результате Багдад, получив почти девять десятков таких машин, разорвал сделку. Небольшое количество бронетранспортеров использовалось в боях с террористами. Сейчас большая их часть поставлена на прикол.

Сейчас БТР-4 поставляются в украинскую армию, но качество техники до сих пор не удается довести до необходимого уровня.

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