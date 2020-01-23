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23.01.2020 11:53
Рубрика: Общество

Выявлены основные угрозы для здоровья трудоголиков

Текст: Алена Ларина
Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев
Фото: Сергей Михеев

Исследования показали, что психологические перегрузки на работе приводят к серьезным нарушениям в организме. Так, непосредственное влияние нервного истощения на сердечно-сосудистую систему выявили американские нейробиологи.

Длительное время они наблюдали 11 тысяч человек. Добровольцев, участвовавших в исследовании, регулярно проверяли на холестерин и глюкозу в крови, у них измерялось давление и снималась электрокардиограмма.

Фото: iStock
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Они также отвечали на специальные анкеты, состоящие более чем из 20 вопросов, для оценки уровня агрессии по так называемой "шкале гнева", эмоционального выгорания и социальных связей респондента.

Результаты исследования показали, что у людей с наибольшим количеством баллов по шкале выгорания был на 20 процентов выше риск развития мерцательной аритмии, чем у остальных. Хотя мерцательная аритмия и не может привести к смерти, но намного увеличивает шанс развития фибрилляции желудочков.

По мнению ученых, неполадки с сердцем нередко возникают из-за хронического нервного напряжения, особенно у тех, кто слишком много работает. Большинство трудоголиков находится в постоянном стрессе, поэтому у них может развиться воспаление, влияющее на активность сердечной мышцы.

Общество Наука Общество Здоровье

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