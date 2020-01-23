"Зенит" продлит контракт с Семаком

Совет директоров "Зенита" выразил доверие главному тренеру команды Сергею Семаку после появившихся в СМИ сообщениях о том, что наставник питерцев может покинуть клуб. Было принято решение о продлении контракта с российским специалистом.

"Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято", - сказала РИА Новости председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина.

Питерский клуб под руководством Семака в прошлом сезоне выиграл чемпионат РПЛ, а в нынешнем уверенно лидирует, опережая идущий на втором месте "Краснодар" на 10 очков после 19 туров. В Лиге чемпионов "Зенит" выступил неудачно и занял последнее место в своей группе.